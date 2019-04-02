للرجال.. إمارة منطقة حائل توفر 31 وظيفة إدارية شاغرة عبر جدارة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إمارة منطقة حائل المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف (31 وظيفة إدارية شاغرة للرجال) المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وأوضحت الإمارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- باحث تطوير إداري (المرتبة 6 – وظيفة واحدة).

2- باحث قضايا مساعد (المرتبة 6 – عدد 3 وظائف).

3- سائق معدات ثقيلة (المرتبة 5 – وظيفتان).

4- فني صيانة الآت ميكانيكية (المرتبة 5 – وظيفة واحدة).

6- كاتب (المرتبة 4 و 5 – عدد 13 وظيفة).

7- كهربائي سيارات (المرتبة 5 – وظيفتان).

8- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 4 و 5 – وظيفتان).

9- مهندس معماري مساعد (المرتبة 7 – وظيفة واحدة).

10- موزع بريد (المرتبة 4 – عدد 5 وظائف).

12- مساعد إداري (المرتبة 8 – وظيفة واحدة).

ملاحظة:

– فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الإثنين الساعة 9:00 صباحاً بتاريخ 1440/08/03هـ وينتهي يوم الخميس الساعة 12:00 مساءً بتاريخ 1440/08/06هـ.

وأبرزت أنه للتقديم، من خلال بوابة جدارة عبر الرابط التالي:هنـــــــا..

ولمزيد من المعلومات: هنـــــــــا..

وللتفاصيل: هنــــــــــا.