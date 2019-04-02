خيركم تكرم الفائزة بمسابقة الأمير نايف القرآنية

نايف السالم(صدى):

كرم القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الأستاذة نبيلة محمد تركي الشيخ وذلك بعد فوزها بوصافة مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية.

وخلال تكريمها من مديرة مراكز الإشراف والدعم المؤسسي بالقسم النسائي بخيركم الأستاذة أمينة الرحيلي عبّرت الشيخ عن سعادتها بالاحتفاء وتحقيها لهذا اللقب الغالي والذي يحمل اسما غالياً وهو الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – مشيرة أنها وجدت بركة القرآن الكريم في حياتها على المستوى الشخصي والعملي.

الجدير بالذكر أن نبيلة الشيخ شاركت قبل أيام في مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية ممثلة عن شرطة جدة وقد حصدت المركز الثاني في الفرع الأول ، كما أنها مديرة لدار الألفة لتحفيظ القرآن التابعة لجمعية خيركم منذ سنوات.