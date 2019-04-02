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منتقبة تنتحر بعد وصلة رقص في خطوبتها

منتقبة تنتحر بعد وصلة رقص في خطوبتها
القاهرة(صدى):

شعرت مصرية، تبلغ من العمر 19 عامًا، بالاكتئاب والصدمة من تعنيف أسرتها لها لقيامها بالرقص في حفل خطوبتها وسط أصدقائها.

وقررت الفتاة التخلص من حياتها شنقًا داخل غرفة نومها والانتحار بعد أن هددتهم بقتل نفسها، وتلقت الشرطة بلاغًا من مستشفى بوصول فتاة مصابة بتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

واتضح من التحريات أن الفتاة كانت منتقبة وأن أسرتها فوجئت بها فى حفل خطوبتها منذ يومين دون حجاب، وقامت بالرقص بصحبة أصدقائها فرحًا بخطوبتها، فقامت أسرتها بتعنيفها بشدة فدخلت غرفتها وأغلقت بابها عليها وهددت بالتخلص من حياتها.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 21 ساعة

اوكي ناقص واحد من الشعب ما يضر

[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 16 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة

لا حــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــم

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 11 ساعة

بعض المبالغة في العتب واللوم من بعض الأهل والأصدقاء والزملاء،تؤدي إلى عدم الثقة في النفس،وجلد الذات، وإنفصام الشخصية،وفي النهاية لإيذاء النفس والعياذ بالله..

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 11 ساعة

بعض المبالغة في العتب واللوم من بعض الأهل والأصدقاء والزملاء،تؤدي إلى عدم الثقة في النفس،وجلد الذات، وإنفصام الشخصية،وفي النهاية لإيذاء النفس والعياذ بالله..

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