منتقبة تنتحر بعد وصلة رقص في خطوبتها
شعرت مصرية، تبلغ من العمر 19 عامًا، بالاكتئاب والصدمة من تعنيف أسرتها لها لقيامها بالرقص في حفل خطوبتها وسط أصدقائها.
وقررت الفتاة التخلص من حياتها شنقًا داخل غرفة نومها والانتحار بعد أن هددتهم بقتل نفسها، وتلقت الشرطة بلاغًا من مستشفى بوصول فتاة مصابة بتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
واتضح من التحريات أن الفتاة كانت منتقبة وأن أسرتها فوجئت بها فى حفل خطوبتها منذ يومين دون حجاب، وقامت بالرقص بصحبة أصدقائها فرحًا بخطوبتها، فقامت أسرتها بتعنيفها بشدة فدخلت غرفتها وأغلقت بابها عليها وهددت بالتخلص من حياتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13173 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 21 ساعة
اوكي ناقص واحد من الشعب ما يضر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
خلوها تفرح
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 16 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــم
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 11 ساعة
بعض المبالغة في العتب واللوم من بعض الأهل والأصدقاء والزملاء،تؤدي إلى عدم الثقة في النفس،وجلد الذات، وإنفصام الشخصية،وفي النهاية لإيذاء النفس والعياذ بالله..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 11 ساعة
بعض المبالغة في العتب واللوم من بعض الأهل والأصدقاء والزملاء،تؤدي إلى عدم الثقة في النفس،وجلد الذات، وإنفصام الشخصية،وفي النهاية لإيذاء النفس والعياذ بالله..