منتقبة تنتحر بعد وصلة رقص في خطوبتها

القاهرة(صدى):

شعرت مصرية، تبلغ من العمر 19 عامًا، بالاكتئاب والصدمة من تعنيف أسرتها لها لقيامها بالرقص في حفل خطوبتها وسط أصدقائها.

وقررت الفتاة التخلص من حياتها شنقًا داخل غرفة نومها والانتحار بعد أن هددتهم بقتل نفسها، وتلقت الشرطة بلاغًا من مستشفى بوصول فتاة مصابة بتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

واتضح من التحريات أن الفتاة كانت منتقبة وأن أسرتها فوجئت بها فى حفل خطوبتها منذ يومين دون حجاب، وقامت بالرقص بصحبة أصدقائها فرحًا بخطوبتها، فقامت أسرتها بتعنيفها بشدة فدخلت غرفتها وأغلقت بابها عليها وهددت بالتخلص من حياتها.