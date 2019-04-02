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  3. شاعرة حسناء توجه رسالة عتب الى زميلتها

شاعرة حسناء توجه رسالة عتب الى زميلتها




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 11 ساعة

**((عتبي عليك))**

عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
تبغى وتهوي راحتك .. وتكون علي كل المنى
آه يا انا .. من حسن ظنك مننا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا

أنا كنت عارف خدعتك .. وسراب حبك والظروف
وايش أسوي محبتك .. شبتني خلتني ماشوف
والتضحية إيه يعني إيه .. في جو حاكمني عليه
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا

أرجوك تحاول أي حل .. تاهت علي فكري الحلول
قل أي كلمة وعندها .. ارتاح أنا وترتاح تقول
أو سيبنا علي وضعنا .. ولّا فرصه تلمنا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا

كلمات: صالح جلال
ألحان: فوزي محسون

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات

اشبها كذا هريانه … بس قطعه

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