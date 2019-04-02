شاعرة حسناء توجه رسالة عتب الى زميلتها

الأربعاء 3
أبريل
حسننا
الصبر طيب ,,
كلي تبن😂😂😂😂😂😂😂😂😂
**((عتبي عليك))**
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
تبغى وتهوي راحتك .. وتكون علي كل المنى
آه يا انا .. من حسن ظنك مننا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أنا كنت عارف خدعتك .. وسراب حبك والظروف
وايش أسوي محبتك .. شبتني خلتني ماشوف
والتضحية إيه يعني إيه .. في جو حاكمني عليه
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أرجوك تحاول أي حل .. تاهت علي فكري الحلول
قل أي كلمة وعندها .. ارتاح أنا وترتاح تقول
أو سيبنا علي وضعنا .. ولّا فرصه تلمنا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
كلمات: صالح جلال
ألحان: فوزي محسون
اشبها كذا هريانه … بس قطعه
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
حسننا
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
حسننا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
الصبر طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
كلي تبن😂😂😂😂😂😂😂😂😂
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 11 ساعة
**((عتبي عليك))**
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
تبغى وتهوي راحتك .. وتكون علي كل المنى
آه يا انا .. من حسن ظنك مننا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أنا كنت عارف خدعتك .. وسراب حبك والظروف
وايش أسوي محبتك .. شبتني خلتني ماشوف
والتضحية إيه يعني إيه .. في جو حاكمني عليه
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أرجوك تحاول أي حل .. تاهت علي فكري الحلول
قل أي كلمة وعندها .. ارتاح أنا وترتاح تقول
أو سيبنا علي وضعنا .. ولّا فرصه تلمنا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
كلمات: صالح جلال
ألحان: فوزي محسون
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات
اشبها كذا هريانه … بس قطعه