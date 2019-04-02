كويتي يضرب هندي امام المارة

الأربعاء 3
أبريل
لاحول ولا قوة الا بالله
والسبب …………؟
هذي قوتهم
على الضعفاء فقط😐
لو رصه الهندي بمخمس صح كان دندنه بكوه هال………
ماحب اللي رغبتهم على الضعوف
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
والسبب …………؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 17 ساعة
هذي قوتهم
على الضعفاء فقط😐
طير الهوى[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 17 ساعة
لو رصه الهندي بمخمس صح كان دندنه بكوه هال………
ماحب اللي رغبتهم على الضعوف