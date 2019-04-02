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  3. كويتي يضرب هندي امام المارة

كويتي يضرب هندي امام المارة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

والسبب …………؟

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 17 ساعة

لو رصه الهندي بمخمس صح كان دندنه بكوه هال………
ماحب اللي رغبتهم على الضعوف

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