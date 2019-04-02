رسميًا.. إسدال الستار على حكم بوتفليقة للجزائر

الجزائر(صدى):

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.

جاء ذلك التحرك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاما).