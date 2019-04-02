رسميًا.. إسدال الستار على حكم بوتفليقة للجزائر
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.
جاء ذلك التحرك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاما).
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
عمل خير في نفسه وفي شعبه
زائر[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ يوم واحد
ما كأنه الرئيس الجزائري استعجل في قراره .
أبو فهد[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 24 ساعة
لا ما استعجل ! هذا الرجال فيه خير لبلده ولأبناء بلده . احترم رغبة شعبه وماحاول يراوغ. اثبت انه رجل وطني صالح وأمثاله قلة. شوف الحكام العرب كيف متمسكين بالكرسي ومو راضيين ينقلعوا. صراحة الشعب الجزائري الشقيق اثبت تحضره بالمظاهرة السلمية اللي ما عرفت اي تجاوزات والرئيس أثبت وطنيته بتفضيله لمصلحة الشعب. هنيئا للشقيقة الجزائر اعطت درس للعالم في التغيير بدون قطرة دم . ربنا يكتب لهم اللي فيه الخير يستاهلون بلد الشهداء .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
حكيم ياشيخ👍👍👍
طير الهوى[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 17 ساعة
مابغى
مع انه مايتحرك ولا يتكلم من 10 سنوات