بالفيديو.. استشاري: إحصائية الـ50 ألف مصاب بمتلازمة داون غير صحيحة
كشف الدكتور هشام الضلعان استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن المملكة لديا مشكلة كبرى في توفير الكادر المختص للتعامل مع مصابي التوحد، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين متلازمة داون والتوحد، مؤكدًا ان إحصائية الخمسين ألف مصاب بمتلازمة داون خاطئة.
وأوضح خلال لقائها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه من النادر جدًا أن يصاب طفلًا بالمرضين معًا، مشيرًا إلى أن التوحد مشكلة اجتماعية وتعليمية وصحية، وهنا قصور في تنظيم التعامل مع مريض التوحد على جميع المستويات.
وبيَّن أن الطفل المصاب بالتوحد لا تظهر عليه سمات اجتماعية أو تأخر في النطق أو التواصل الاجتماعي أو أن يحاول الاعتماد على نفسه دون الاستعانة بالأم وكذلك حركات معينة متكررة، كلها من أعراض التوحد.
وقال : ” قد يعيش مصاب التوحد كأي شخص عادي.. والتشخيص المبكر يؤدي لنتائج أفضل ” ، مؤكدًا أن العلاج بالحمية والأعشاب أساليب مكلفة وغير مجدية.
د. هشام الضلعان لـ #معالي_المواطن :
قد يعيش مصاب التوحد كأي شخص عادي.. والتشخيص المبكر يؤدي لنتائج أفضل
العلاج بالحمية والأعشاب أساليب مكلفة وغير مجدية pic.twitter.com/WOM5dt7oUM
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 2, 2019
ما هي أعراض التوحد المبكرة؟
د. هشام الضلعان يكشفها لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/vytQ5bl6lz
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 2, 2019
د. هشام الضلعان استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي:
لدينا مشكلة كبرى في توفير الكادر المختص للتعامل مع مصابي التوحد.. وإحصائية الخمسين ألف مصاب خاطئة#معالي_المواطن pic.twitter.com/EywBIKkNbZ
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 2, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 17 ساعة
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