  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. استشاري: إحصائية الـ50 ألف مصاب بمتلازمة داون غير صحيحة

بالفيديو.. استشاري: إحصائية الـ50 ألف مصاب بمتلازمة داون غير صحيحة

بالفيديو.. استشاري: إحصائية الـ50 ألف مصاب بمتلازمة داون غير صحيحة
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور هشام الضلعان استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن المملكة لديا مشكلة كبرى في توفير الكادر المختص للتعامل مع مصابي التوحد، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين متلازمة داون والتوحد، مؤكدًا ان إحصائية الخمسين ألف مصاب بمتلازمة داون خاطئة.

وأوضح خلال لقائها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه من النادر جدًا أن يصاب طفلًا بالمرضين معًا، مشيرًا إلى أن التوحد مشكلة اجتماعية وتعليمية وصحية، وهنا قصور في تنظيم التعامل مع مريض التوحد على جميع المستويات.

وبيَّن أن الطفل المصاب بالتوحد لا تظهر عليه سمات اجتماعية أو تأخر في النطق أو التواصل الاجتماعي أو أن يحاول الاعتماد على نفسه دون الاستعانة بالأم وكذلك حركات معينة متكررة، كلها من أعراض التوحد.

وقال : ” قد يعيش مصاب التوحد كأي شخص عادي.. والتشخيص المبكر يؤدي لنتائج أفضل ” ، مؤكدًا أن العلاج بالحمية والأعشاب أساليب مكلفة وغير مجدية.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *