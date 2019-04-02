وظائف إدارية وتقنية شاغرة في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمدينة الجبيل عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة، للعمل بالمسميات التالية (كاتب تقني، ومنسق التوظيف).

وأوضح البرنامج أن الوظائف وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- كاتب تقني (Technical Writer):

– درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.

– خبرة سنتين على الأقل في الكتابة التقنية في بيئة الرعاية الصحية.

– حاصل على شهادة في التواصل التقني.

2- منسق التوظيف (Recruitment Coordinator):

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الموارد البشرية أو الإدارة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.