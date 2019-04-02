بالفيديو.. أخصائية: المدارس أغلقت أمام مصابي التوحد

علي القحطاني(صدى):

كشفت عهود الحقباني أخصائية التربية الخاصة، أن التوحد هو اضطراب نمائي يؤثر على التفاعل الاجتماعي والتواصل، مشيرة إلى هناك 15% زيادة في انتشار التوحد.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن أغلب مراكز التوحد هي مراكز خاصة ومتمركزة في المدن الرئيسية، مضيفة أن المراكز الحكومية ما زالت قليلة، مؤكدة أن هناك مراكز تجارية بشكل كبير وتأخذ مبالغ خيالية من الأهالي.

وأكدت أن هناك بعض الفصول أغلقت أمام مصابي التوحد، بالإضافة إلى أن المعلمين غير مؤهلين للتعامل معهم.

عهود الحقباني أخصائية التربية الخاصة:

هناك 15% زيادة في انتشار التوحد#معالي_المواطن pic.twitter.com/B2ilRrmuS5 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 2, 2019

عهود الحقباني أخصائية التربية الخاصة لـ #معالي_المواطن :

أغلب مراكز التوحد هي مراكز خاصة.. ومتمركزة في المدن الرئيسية pic.twitter.com/EYYJqttmU2 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 2, 2019