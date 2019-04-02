استشارة أفراد الأسرة والأقارب يؤدي إلى تفاقم المشاكل الزوجية

أميرة خالد(صدى):

لا تخلو علاقة زوجية من المشاكل، كما أن طلب النصح من الشخص غير المناسب قد تكون له نتائج عكسية تؤدي في الكثير من الأحيان إلى تعاظم المشكلة.

ويوجد 5 أشخاص يجب تجنب استشارتهم في المشاكل الزوجية، على النحو التالي:

أفراد الأسرة والأقارب: من الصعب على أفراد الأسرة المقربين، وخاصة الأبوين أن يكونوا موضوعين وحياديين في التعامل مع مشكلة تخص حياة ابنهما أو ابنتهما الزوجية، لذا تجنب عرض المشكلة على أفراد الأسرة لأن تدخلهم فيها قد يفاقم المشكلة ولا يساهم في حلها.

أشخاص من الجنس الآخر: الحديث عن المشاكل الزوجية مع أشخاص من الجنس الآخر قد يضر بالعلاقة الزوجية وخاصة إن كان المتلقي يكن مشاعر تجاهك، وقد يقدم لك نصائح تترك آثاراً سلبية على زواجك في سبيل اقتناص الفرصة لجذبك نحوه.

ولا بد من تجنب طرح أي مشكلة زوجية أمام الأشخاص الذين لديهم وجهة نظر سلبية في الزواج بشكل عام، لأنهم سيحاولون إقناعك بعدم جدوى الزواج ويعظمون المشكلة مهما كانت بسيطة.

الأشخاص الذين لديهم فكرة سلبية عن شريك حياتك

قد يؤدي الحديث عن شريك حياتك أمام شخص لديه مشاعر سلبية تجاهه إلى إعطائك نصائح لا تؤدي إلى حل المشكلة، وتزيد في تفاقمها.

الأشخاص المتهكمين: عادة ما يكون الأشخاص الساخرين والمتهكمين غير مبالين بالمشاعر ولا يعرفون أي شيء عن الحب والتضحيات، لذا تجنب عرض مشكلتك عليهم واطلب المشورة من أشخاص يتحلون بالتوازن والحكمة.