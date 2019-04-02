شحن الهاتف يؤدي إلى قتل بطارية سيارتك

أميرة خالد(صدى):

تعد عملية شحن هاتفك من بطارية سيارتك، نقل للطاقة؛ حيث أن بطاريات السيارات تعاني من نفس مشكلات بطاريات الهواتف فيما يتعلق بكثرة استخدامها بشكل يؤدي لفقدانها الشحن سريعاً.

وإذا كانت سيارتك قديمة وتمتلك بطارية ذات سعة صغيرة لا تتعدى 200 مللي أمبير، في حين كانت سعة بطارية هاتفك تزيد عن 2,000 مللي أمبير، من الممكن في هذه الحالة أن يقتل هاتفك البطارية بشكل سريع للغاية بسبب هذا الفارق الكبير في السعة.

ويمكن القول أن ترك هاتفك في شاحن سيارتك لا يعني بالضرورة أنه سيقوم باستنفاذ السعة الكاملة لبطارية السيارة، وذلك نظراً لاختلاف سعات هذه البطاريات، بجانب اختلاف أنظمة الشحن بين السيارة والأخرى.

ويمكنك تفادي مثل هذه المخاطرة بمعرفة الفارق بين سعة بطارية السيارة وبطارية الهاتف من خلال قراءة دليل المستخدم وسؤال المسؤولين في مركز الخدمة، كما يجدر بنا هنا أن نذكر إمكانية شحن هاتفك كما تريد، ولكن فقط أثناء عمل المحرك نظراً لكونه يقوم بتزويد البطارية بالطاقة بشكل مستمر.