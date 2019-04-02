بالصورة.. معجبو شيرين ينقلبون عليها بسبب ملابسها العارية

القاهرة(صدى):

أظهرت صورة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمعتها وزوجها الفنان حسام حبيب وصديقة.

ولفتت الفنانة الأنظار بارتدائها ملابس باللون الزهري كاشفة عند منطقتي البطن والفخذين، وعلى الإثر وجهت إليها الكثير من الانتقادات حيث تساءل المتابعون عن سبب ارتدائها مثل هذه الملابس مؤخراً.

وجاء في التعليقات: ” شيرين مش جميلة في الصورة هذه. لو مقطعتش شعرها كان أحسن ” و ” إيه يا شيرين في أحسن من كدا لبس! ” و ” إيه القرف الي انتي لبساه دا يا شيرين؟ أنا متعودتش أشوفك كدة بجد متضايق ” و” لو بس تستر حالها شوي مالها كل مره ابتتشلح أكثر من قبل؟ ”