بالفيديو.. استشاري: إبرة النمو تضر.. والكرتوزون قد يسبب قصر القامة للأطفال

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور باسم بن عباس، استشاري أمراض الغدد الصماء وسكري، أن الأمراض الهرمونية أحيانًا تؤدي إلى قصر في القامة، لكن ليس بشكل كبير فيبدو أن هناك خلل في تكوين العظم أدى إلى قصر الأطراف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، إن ” هرمون النمو لا يُعطى لكل شخص قصير القامة، ولكن يعطى هرمون النمو لحالات خاصة وبعض المتلازمات ” ، مضيفًا : ” أن إبرة النمو قد تضر الأشخاص لو أخذوها بدون حاجة لها ” .

وأشار إلى أن الأطفال الذين يعالجون بالكرتوزون بشكل يومي لمدة طويلة يمكن أن يأتيهم قصر قامة، مشيرًا إلى أن الكثير من الممارسين للرياضة يستخدموا خطئًا هرمون النمو.

#داود يسأل:

هل صحيح أن الأطفال الذين يعالجون بالكرتوزون بشكل يومي لمدة طويلة ممكن يجيهم قصر قامة؟ والدكتور يجيب:#توقف_النمو_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/kbZ3jbghCJ — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 2, 2019