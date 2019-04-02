فتاة تدفع خطيبها لقتل وحرق عائلتها الثرية

موسكو(صدى):

حكمت محكمة روسية بالسجن 16 عامًا، بحق شابة من عائلة ثرية في روسيا.

وجاء ذلك بعد تدبيرها عملية قتل أمها، وإخوتها الثلاثة، خنقًا وحرقًا داخل منزلهم في موسكو، بتنفيذ من عشيقها، وكان الهدف من الجريمة هو استحواذها على ثروة العائلة البالغة 3 ملايين جنيه إسترليني.

وتوصل التحقيق إلى الابنة، وهي العقل المدبر للجريمة، بعد خمس سنوات من التحري، إذ بدأت الشكوك تحوم حولها لعدم بكائها في جنازة عائلتها، وهروبها بعد الحادثة مباشرةً إلى والدها المنفصل عن والدتها في تايلاند، كما والتقطت صورًا لها وهي تبتسم بجانب نمر، وترقص فرحًا على الشاطئ.

واعترف عشيقها، بتنفيذه الجريمة، بتحريض من الابنة، وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة.