بالفيديو.. الفنان فرحان العلي: ليس لدي مشاكل من قصر قامتي ووالدتي رفضت علاجي
كشف فرحان العلي، ممثل باكستاني يعيش في الكويت، أنه وُلد ولادة طبيعية ولكن لم يتمكن من التحدث في أول خمس سنوات من عمره.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أنه بدأ العلاج بعد بلوغي عمر عشر سنوات، قائلًا : ” لكن قرروا يعطوني أبرة في العمود الفقري لها مضاعفات مستقبلًا كتشوهات لأولاده أو أن يكون عقيم ” .
وأشار إلى أن في هذه السنوات لم يكن العلاج متطورًا، فيما رفضت والدته هذه الإبرة.
وأوضح أنه ليس لديه مشاكل صحية، وهو متزوج وعنده بنت وولد بدون مشاكل، مبينًا أن طوله هو 132 سم، ويعتقد الناس أن عمره 10 سنوات.
الممثل فرحان:
ولدت ولادة طبيعية، أول خمس سنوات كنت ما أقدر أتكلم، وبدأت العلاج بعد بلوغي عمر عشر سنين لكن قرروا يعطوني أبرة في العمود الفقري لها مضاعفات مستقبلًا ورفضتها الوالدة ..
والحمدلله أنا الآن متزوج وعندي بنت و ولد وبدون مشاكل.
#توقف_النمو_مع_داود
على قناة #SBC pic.twitter.com/xANk6G30hv
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 2, 2019
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