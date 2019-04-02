بالفيديو.. الفنان فرحان العلي: ليس لدي مشاكل من قصر قامتي ووالدتي رفضت علاجي

خالد الظفيري(صدى):

كشف فرحان العلي، ممثل باكستاني يعيش في الكويت، أنه وُلد ولادة طبيعية ولكن لم يتمكن من التحدث في أول خمس سنوات من عمره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أنه بدأ العلاج بعد بلوغي عمر عشر سنوات، قائلًا : ” لكن قرروا يعطوني أبرة في العمود الفقري لها مضاعفات مستقبلًا كتشوهات لأولاده أو أن يكون عقيم ” .

وأشار إلى أن في هذه السنوات لم يكن العلاج متطورًا، فيما رفضت والدته هذه الإبرة.

وأوضح أنه ليس لديه مشاكل صحية، وهو متزوج وعنده بنت وولد بدون مشاكل، مبينًا أن طوله هو 132 سم، ويعتقد الناس أن عمره 10 سنوات.