” بلدية شرق عرعر ” تستمر في جولاتها للحد من الظواهر السلبيه في تركيب اللوحات الدعائية

سعيد العجل(صدى):

في إطار جهود بلديةشرق عرعر وجولاتها الميدانية على المحلات والاسواق التجاريه للحد من الظواهر السلبيه والعشوائية في تركيب اللوحات الدعائية والأرشادية والتعديات في طريق الامير نواف بن عبدالعزيز حيث تم تشكيل فريق من الادارات ذات العلاقة في البلدية برئاسة رئيس البلديه وعمل الجولات اللازمه

وقد تضمنت الجوله :

-إلزام أصحاب المنشآت بإزالة اللوحات العشوائيه والمتهالكه التي تسبب في تشوه المنظر العام

-ضرورة تشطيب واجهات المحلات بالكلايندنج المقاوم للحريق لتحسين المشهد الحضري

-إزالة التعديات على المواقف والإلتزام بعدم مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص

وقد تم رصد عدد من المخالفات وتم تطبيق النظام بحق المخالفين وفي نهاية الجوله شكر رئيس البلدية المهندس / فرحان الرويلي أصحاب بعض المحلات نظير تجاوبهم وتعاونهم مع البلديه ويأتي ذلك ضمن دعم وتشجيع أصحاب المنشآت الأخرى التي تساهم في إزالة التشوه البصري

وتؤكد بلدية شرق عرعر بمتابعة جولاتها الميدانيه ولن تتهاون في تطبيق الأشتراطات البلديه في النطاق التابع لها