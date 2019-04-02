بالفيديو والصور.. الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك بالمشي مع مدير عام التعليم

سعيد العجل(صدى):

شارك فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يتقدمهم مدير عام الفرع الاستاذ خالد بن محمد الغامدي والذي شارك بالمشي مع مدير عام التعليم و عدد من مدراء عموم الادارات بمنطقة الباحة.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة شارك بعدد ثلاث فرق اسعافية بقيادة نائب مدير الشؤون الاسعافية احمد عبدالله الزهراني وعدد من المتطوعين.

واردف حيث انطلق المشاركون هذا اليوم من طريق الامام محمد بن سعود بالحاوية وانتهى داخل قاعة الامير فيصل بادارة التعليم بمنطقة الباحة حيث أقيم معرض مصاحب للبرنامج.

واردف شاركت الهيئة بمعرض توعوي بهذه المناسبة واستعراض خدمات الهيئة التدريبية بالمدارس بتعليم منطقة الباحة والخدمات الاسعافية والتطوعية والتعريف بالتطبيقات الالكترونية الخاصة بالهيئة.