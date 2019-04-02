بالفيديو.. أسر ضحايا حريق مستشفى جازان: لم نستلم التعويضات حتى الآن

تركي السالم(صدى):

كشف أسر ضحايا حريق مستشفى جازان الذي وقع قبل 4 سنوات، أنهم لم يستلموا التعويضات التي أعلنت عنها الدولة حتى الآن.

وأوضح أحد المتضررين من الحادثة حيث توفي والده وأصيب أخيه، أن آخر المستجدات في المعاملة أنها كانت موجودة عند وزارة المالية لكنها أرسلت خطابًا لإمارة جازان لتخليص الأمر وإرساله لوزارة الداخلية.

وأشار إلى مداخلة هاتفية له لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أن قيمة التعويضات لأسر المتوفي هو 400 ألف ريال، أما المصاب فيكون وفقًا لحالته، إذ تحدد المحكمة قيمة التعويض وفقًا للتقارير الطبية.