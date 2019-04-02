بالصور.. ” النصر ” يواصل تدريباته استعدادًا لـ” الرائد “

ماجد محمد(صدى):

بدأ الفريق الأول بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة الفريق القادمة أمام نادي الرائد مساء الخميس في بريدة.

التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الرائد القادمة.

وانطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة حيث أجرى المدرب عددا من التدريبات المتنوعة.

واكتفى اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الجيل مساء الأمس بتدريبات لياقية خفيفة تواجدوا بعدها في غرف الجاكوزي والساونا.

وأجري فيتوريا عددا من التدريبات التكتيكية للاعبين قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب.