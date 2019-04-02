بالفيديو.. هند الزاهد: عدم تكافؤ الفرص من أبرز المصاعب في تمكين المرأة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الأستاذة هند الزاهد وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، عن أبرز المهام التي ستقوم عليها في ملف تمكين المرأة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” ياهلا ” ، أن المرأة هي النواة الرئيسة للأسرة والمجتمع، وشريكة لأخيها المواطن، وتمكينها في القطاعين العام والخاص هام للغاية، مؤكدة أن الملف سيتم العمل عليها بالتعاون بين وزارة الخدمة المدينة ووزارة العمل.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تمكين المرأة في المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص، مشددة على أن عدم تكافؤ الفرص هو أبرز التحديات التي تواجهنا، إذ أن عدد السيدات العاملات في القطاع التعليمي والصحي محدود للغاية.

الأستاذة #هند_الزاهد وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة لـ #برنامج_ياهلا

سأعمل على تمكين المرأة في المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص، وعدم تكافؤ الفرص أبرز التحديات التي تواجهنا..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/LAlz4fMeZ0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 2, 2019