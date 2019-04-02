بالفيديو.. أخصائي نفسي: اختلاف هرمونات المرأة خلال الدورة الشهرية يسبب نغزات القلب
أكد دكتور وليد الزهراني، أخصائي نفسي إكلينيكي، أن القلق والتوتر قد يسببان نغزات القلب.
وأضاف دكتور وليد خلال استضافته في برنامج ” روتانا خليجية ” أن العصبية سبب رئيس في الأمر، كما أن اختلاف الهرمونات لدى المرأة خلال الدورة الشهرية سبب أكيد.
وتابع ” الزهراني ” أن الناس يفكرون في حدوث هذه النغزات بطريقة سلبية، وهي أنه سيموت، وهذا غير صحيح.
د. وليد_الزهراني .. أخصائي نفسي إكلينيكي : القلق والتوتر قد يسببان نغزات القلب .. والعصبية سبب رئيس في الأمر .. واختلاف الهرمونات لدى المرأة خلال الدورة الشهرية سبب أكيد #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/em674M1x2C
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 2, 2019
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