بالفيديو.. أخصائي نفسي: اختلاف هرمونات المرأة خلال الدورة الشهرية يسبب نغزات القلب

أميرة خالد(صدى):

أكد دكتور وليد الزهراني، أخصائي نفسي إكلينيكي، أن القلق والتوتر قد يسببان نغزات القلب.

وأضاف دكتور وليد خلال استضافته في برنامج ” روتانا خليجية ” أن العصبية سبب رئيس في الأمر، كما أن اختلاف الهرمونات لدى المرأة خلال الدورة الشهرية سبب أكيد.

وتابع ” الزهراني ” أن الناس يفكرون في حدوث هذه النغزات بطريقة سلبية، وهي أنه سيموت، وهذا غير صحيح.