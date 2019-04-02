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مواطن يعتدي على موظف في بلدية القوز بـ ” فأس “

مواطن يعتدي على موظف في بلدية القوز بـ ” فأس “
نايف السالم(صدى):

تعرَّض موظف في بلدية الفوز بمحافظة القنفذة، إلى اعتداء من قبل مواطن بـ ” فأس ” وذلك أثناء إزالة التعديات.

واعتدى المواطن، على الموظف أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة، فيما تم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المعتدي، وينتظر إحالته للنيابة العامة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ يوم واحد

موظفي البلدية مجرمون الواحد منهم يحمل 100 فاس .

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, نتمنى له السلامه ,,

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