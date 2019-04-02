مواطن يعتدي على موظف في بلدية القوز بـ ” فأس “
تعرَّض موظف في بلدية الفوز بمحافظة القنفذة، إلى اعتداء من قبل مواطن بـ ” فأس ” وذلك أثناء إزالة التعديات.
واعتدى المواطن، على الموظف أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة، فيما تم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المعتدي، وينتظر إحالته للنيابة العامة.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله
AL-MUTRAFI HUSSIEN[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ يوم واحد
موظفي البلدية مجرمون الواحد منهم يحمل 100 فاس .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, نتمنى له السلامه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 17 ساعة
البلدية شاده حيلها هااليومين٢٥%💵😉