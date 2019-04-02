الجيش الجزائري: البيان المنسوب للرئيس بوتفليقة صدر عن جهات غير دستورية

الجزائر(صدى):

قال الجيش الجزائري في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يجب التطبيق الفوري للدستور وعدم تضييع المزيد من الوقت، مضيفًا أن أي حل يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا .

وأكد الجيش، أنه لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد، في ظل وجود مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد ودفعها للفراغ الدستوري.

وأوضح رئيس أركان الجيش الجزائري، أن البيان المنسوب للرئيس بوتفليقة صدر عن جهات غير دستورية.