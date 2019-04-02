محام ميريهان حسين ينفي تورطها بفيديوهات جنسية

القاهرة(صدى):

نفى شعبان سعيد، محامي الفنانة ميريهان حسين، القبض عليها لتورطها في فيديوهات جنسية وظهورها بها.

وأوضح أن موكلته تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل ” علامة إستفهام “، ولا تهتم بهذه النوعية من الشائعات ولا تحب الرد عليها، لكنه أكد أن هذه الشائعات تندرج تحت قائمة السب والتشهير وتضر سمعة موكلته.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ منذ فترة ضد محامي وصحفية روجت بأن ميريهان متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، مطالبًا بتحري الدقة قبل تداول هذه الشائعات الكاذبة التي يعاقب عليها القانون وتضر موكلته.