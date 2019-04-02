أمطار رعدية وعاصفة ترابية على 3 مناطق لـ 6 ساعات

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات مبكرة على المنطقة الشرقية، نجران، الرياض.

وأوضحت أن حالة الطقس على الشرقية ستكون ” استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” ، وذلك بدًا من الثامنة والنصف وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

فيما ستكون حالة الطقس على الرياض عبارة عن ” استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، وذلك بدءًا من التاسعة مساءًا وحتى الثالثة فجرًا.

أما فيما يخص نجران، فسيكون الطقس عبار عن ” استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية مع فرصة لتكون أمطار رعدية ” ، وذلك بدءًا من التاسعة وحتى الثالثة فجرًا.