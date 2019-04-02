 معلمة تطلب تعويضا بـ3 ملايين دولار بسبب صورتها العارية

واشنطن(صدى):

تم طرد معلمة لمادة الرياضيات في إحدى مدراس الولايات المتحدة؛ بعد إرسالها لصورة سيلفي قديمة لها وهي عارية لصديق لها، إلا أن حظها السيء أوقعت الصورة “ الفاضحة ” بين يدي أحد طلابها.

وطردت المعلمة من وظيفتها بعد أن ظهرت في صورة وهي عارية الصدر، كانت قد التقطتها قبل عامين، ووقعت في يد طالب في المدرسة؛ لترفع دعوى قضائية على المدرسة “ ضد التمييز ضد المرأة ” ، وطالبت بتعويض بقيمة 3 ملايين دولار بعد إقالتها من وظيفتها، الأربعاء الماضي.

وزعمت المعلمة أنها لا تعرف كيف وصلت الصورة إلى الطالب، الذي شارك الصورة مع آخرين، حيث التقطت الصورة السيلفي وأرسلتها إلى صديقها السابق، الذي يعمل مدرسا في مدرسة مختلفة.

وقال محامي المعلمة إن موكلته تعرضت للعقوبة بطريقة خاطئة من قبل مسؤولي المدرسة بسبب الصورة، وفصلوها من عملها بحجة أنها ليست نموذجا مناسبا يحتذى به للمدرسة.