معلمة تطلب تعويضا بـ3 ملايين دولار بسبب صورتها العارية
تم طرد معلمة لمادة الرياضيات في إحدى مدراس الولايات المتحدة؛ بعد إرسالها لصورة سيلفي قديمة لها وهي عارية لصديق لها، إلا أن حظها السيء أوقعت الصورة “ الفاضحة ” بين يدي أحد طلابها.
وطردت المعلمة من وظيفتها بعد أن ظهرت في صورة وهي عارية الصدر، كانت قد التقطتها قبل عامين، ووقعت في يد طالب في المدرسة؛ لترفع دعوى قضائية على المدرسة “ ضد التمييز ضد المرأة ” ، وطالبت بتعويض بقيمة 3 ملايين دولار بعد إقالتها من وظيفتها، الأربعاء الماضي.
وزعمت المعلمة أنها لا تعرف كيف وصلت الصورة إلى الطالب، الذي شارك الصورة مع آخرين، حيث التقطت الصورة السيلفي وأرسلتها إلى صديقها السابق، الذي يعمل مدرسا في مدرسة مختلفة.
وقال محامي المعلمة إن موكلته تعرضت للعقوبة بطريقة خاطئة من قبل مسؤولي المدرسة بسبب الصورة، وفصلوها من عملها بحجة أنها ليست نموذجا مناسبا يحتذى به للمدرسة.
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
انذار اول فقط مادام الصوره للصدر فقط …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
مصوره نفسها عاريه وبعد تبغى 3 مليون
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1367 ] نشر منذ يوم واحد
إذا المسألة فيها ثلاثة ملايين من بكرة أتصور صورة عارية وانتظر قرار الفصل من عملي هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
هذا اللي يقول // شين وقوي عين ,,
,, تبي 3 مليون ، مايكفيها مليونين …………!!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 22 ساعة
مالهم حق يعاقبوها على صورة الصدر
احتمال الشماله سقطت من الصدر اثناء التصوير
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 18 ساعة
وليه ترسل الصورة اصلا..
بالنسبة ي ولد غامد احنا اللي بنطلبك ثلاثة ملايين لو ابتليتنا بصورتك..😂😂😂وبنطلب نغطيك مرةواحدة ويهك..😂😂
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 18 ساعة
وليه ترسل الصورة اصلا..
بالنسبة ي ولد غامد احنا اللي بنطلبك ثلاثة ملايين لو ابتليتنا بصورتك..😂😂😂وبنطلب نغطيك مرةواحدة حتى ويهك..😂😂
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههههههههه يالله عفوك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 16 ساعة
شكل العناقيد
اليم😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ABU SATWAH[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 16 ساعة
مو كل صدر صدر ياحلو.
3 ملايين من شان صورة صدر!!!
أكيد فخم ويعطيك جوانح.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 15 ساعة
يستاهل القيمة😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍😍🤗🤗🤗