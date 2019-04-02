86 نيباليًا يدخلون الإسلام دفعة واحدة في الرياض

حمود العنزي(صدى):

تسببت مكالمة هاتفية تلقاها أحد دعاة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البديعة غرب الرياض، في إشهار 86 نيبالياً إسلامهم دفعة واحدة.

وتفصيلًا، قال الداعية النيبالي حمود الرحمن رايان، الذي يعمل في مشروع ” بلغني الإسلام ” ، أحد أشهر مشاريع المكتب الدعوية، إنه تلقة مكالمة هاتفية تفيد برغبة أحد أبناء جلدته في الدخول للإسلام.

وأوضح الداعية، أن اتفق مع الوافد بزيارته في مقر عمله في إحدى الشركات المحلية التي تقع ضمن نطاق عمل المكتب الجغرافي والتي تعمل بها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من الجالية النيبالية.

وأشار إلى أنه فوجئ خلال وصوله مقر الشركة بوجود 114 عاملاً يقضون فترة راحتهم، حيث بدأ كلمته الدعوية في تبيان سماحة الإسلام والرد على الشبهات التي التصقت بذلك الدين العظيم، ومنها نبذ العنف والإرهاب والتطرف، ومناقشتهم في بعض المعتقدات التي ترسخت في أذهانهم من الديانات التي كانوا ينتمون لها وتصحيحها بالحسنى.

وبعد ثلاث ساعات متواصلة من النقاشات بينه وبين العمال، فوجئ بعدد كبير منهم بلغ 86 شخصاً أبدوا رغبتهم بالدخول في الإسلام في موقف مهيب، وهم يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.