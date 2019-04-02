بالفيديو.. سائقاً يغامر بنفسه ويدخل بسيارته في مياه السيول

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، في العراق، تم تصويره من قبل أحد الواقفين قرب جسر في قضاء كفري التابع لمحافظة السليمانية، سائقاً يغامر بنفسه، ويدخل بسيارته في مياه السيول التي أغرقت المدينة من أجل إنقاذ عالقين تحت الجسر.

ودفعت قوة المياه سيارته باتجاه أعمدة الجسر، فعلقت هناك، وعندها خرج الشاب المغامر منها، وبدأ بمساعدة العالقين، وانتشالهم من المياه، ورفعهم نحو الناس الذين تجمهروا أعلى الجسر.

وتفاعل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الشاب الذي أبدى شجاعة لا مثيل لها.

https://www.facebook.com/watch/?v=800109983687634