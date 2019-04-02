انطلاق التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للتصميم الفني باستضافة تعليم الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة الأولمبياد الوطني للتصميم الفني لعام ١٤٤٠هـ والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للسنة الثانية وتستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام على التوالي بفندق ماريوت برعاية مساعدة مدير عام التعليم للشؤوون التعليمية بمنطقة الرياض ريم الراشد وحضور مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بوزارة التعليم الدكتورة منال الرويشد وعدد من مشرفات العموم في الوزارة و مديرات النشاط ومنسقات الأولمبياد بالإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة .

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ثم تلاوة للطالبة نورة السحيم من الثانوية ٦١ آيات من القرآن الكريم , تلا ذلك عرض مرئي بعنوان (الرياض عنوان الكتاب) من إعداد مدربة الأولمبياد على المستوى الوطني نورة العرفج ثم أوبريت ترحيبي بالحضور من قبل طالبات الابتدائية ٤٣٩ واخُتتِم الحفل بعرض فيديو عن التصفيات والإدارات المشاركة .

وعبرّت المساعدة للشؤون التعليمية ريم الراشد عن اعتزازها لمشاركة نخبة متميزة من الطالبات في هذه الاحتفالية الفنية والتي تبرز إتقانهنَّ وبراعتهن ، مؤكدة وجود طاقات شابه قادرة على مواكبة التطور العالمي والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 الداعمة للشباب الطموح .

وأكدت ” الراشد ” أن هذه البرامج تُرسِخ ثقافة الإبداع والتصميم والمنافسة وبناء الشخصية المعتزة بدينها ووطنها والمؤمنة بمهاراتها وبإمكاناتها الفنية والقادرة على صناعة كل ما يسهم في الارتقاء بالوطن وفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد بأفكار تترجم واقعا ملموساً يواكب تطلعات الرؤى الطموحة لهذه البلاد وحكومتها الرشيدة.

من جانبها رحبت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم بالطالبات المتأهلات وبمديرات إدارات النشاط وبمنسقات الأولمبياد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة وقالت: ” تشرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باستضافة (96) طالبة متأهلة يتنافسن في (44) فيلماً في أولمبياد التصميم الفني في مجال تصميم الأفلام, مشيرة إلى أن أولمبياد التصميم الفني مسابقة تنافسية لتنمية مهارات التصميم التقني في تصميم الأفلام القصيرة لمواكبة العصر والتقنية تحمل عناوين ( سعودية وأفتخر- مملكتنا- ماذا لو؟ – ذكرى سعيدة)

وأوضحت ” الدريهم ” أنه سيتم تحكيم الأعمال الفنية التي شاركت بها الفرق المشاركة من طالبات التعليم العام وطالبات التربية الخاصة من خلال ورش التحكيم وسيتم إعلان المراكز (الذهبية -الفضية- البرونزية) للطالبات الفائزات .

هذا وانطلقت في اليوم الأول ورش العمل والعروض المرئية التي نفذتها الطالبات المتأهلات بعرض ٢٢ فيلماً أمام لجنة التحكيم والحاضرات فيما سيجري عرض ٢٢ فيلمًا غدًا بمشيئة الله تعالى .