مدارس هولندا تدفع الحكومة لتأجيل قرار حظر ارتداء النقاب

أمستردام(صدى):

دفعت المدارس الهولندية، السلطات إلى تأجيل تطبيق قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى 1 أغسطس القادم.

وأوضحت وزيرة الداخلية الهولندية، كاجسا أولونجرين، أن التأجيل جاء بناء على طلب من مدارس البلاد، التي نوهت إلى صعوبة تطبيق قرارات جديدة في غضون السنة الدراسية.

وكان قرار الحظر قد أقر في البرلمان الهولندي، في حزيران 2018، ونص على منع ارتداء النساء للبرقع في كل من: المدارس، الجامعات، المباني الحكومية، ومرافق النقل العامة.

وبناء على القرار الرسمي، تفرض غرامة مالية على المخالفات، قدرها 400 يورو، كما سيطلب منهن نزع البرقع على الفور.

وفي وقت سابق، قامت دول أوروبية أخرى بفرض حظر مشابه على ارتداء البرقع في الأماكن العامة، هي: فرنسا، الدنمارك، النمسا، وبعض المقاطعات في سويسرا.