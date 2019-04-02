استثمارات رونالدو من ” ماديرا ” وحتى ” تورينو “

نواف السالم(صدى):

كان كريستيانو رونالدو حريصًا للغاية على تأمين مستقبله بعد اعتزال كرة القدم؛ حيث يمتلك عدة استثمارات ضخمة داخل بلاده وحتى خارجها، حيث تقدر تلك الاستثمارات بملايين اليوروهات، ونستعرض لكم أبرز تلك المشاريع التي يمتلكها أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

مخبز: يستعد كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي، لاقتحام مجال جديد في استثماراته، داخل تورينو حيث ينتمي ناديه الحالي يوفنتوس، وقرر افتتاح مخبز تم تحديد موقعه بالفعل، حيث يقدم حلويات ومخبوزات برتغالية، وسيكون تحت إدارة جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي.

مركز زراعة شعر: كما قرر كريستيانو رونالدو، افتتاح مركز لزراعة الشعر بالعاصمة الإسبانية مدريد، وسيكون تحت إدارة جورجينا أيضًا.

فنادق كريستيانو رونالدو: وقع اللاعب البرتغالي شراكة مع فنادق بيستانا، لتضع علامته التجارية المعروفة ” CR7 “، على أحد فنادقها التي تقع في جزيرة ماديرا ببلده البرتغال، وبالقرب من الفندق الذي يمتلك رونالدو حصصًا فيه، يقع متحف كريستيانو رونالدو على بعد 7 دقائق سيرًا على الأقدام.

ملابس كريستيانو رونالدو: ولعل أضخم وأول استثمارات رونالدو، هي إطلاقه علامته التجارية ” CR7 “، على ملابس رجالية، بالتعاون مع عدد من مصممي الأزياء العالمية، كما استعان بمجموعة ” جيه بي إس ” الدنماركية للمنسوجات، لتصنيع ملابس داخلية وجوارب تحمل علامته التجارية.

وفي 2017، أعلن رونالدو، افتتاح شركة ملابس جاهزة لابنه جونيور، صاحب الـ8 أعوام فقط.