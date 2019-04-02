بالصور.. إخلاء فندق بمكة يسكنه 700 معتمر بعد اندلاع حريق داخله

سعيد العجل(صدى):

في تمام الساعه السابعة عشر والدقيقة الثالثة والعشرون من يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر رجب.

ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دور يسكنه عدد700 معتمر جرى اخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيا.

فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث .