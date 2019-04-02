الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.

ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” نجران، الأجزاء الجنوبية للرياض، الأجزاء الجنوبية للشرقية ” .

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ” الباحة، عسير، جازان، نجران ” ، والأجزاء الجنوبية للشرقية والأجزاء الجنوبية للرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ” .