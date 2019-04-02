حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
أصدرت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.
ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” نجران، الأجزاء الجنوبية للرياض، الأجزاء الجنوبية للشرقية ” .
كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ” الباحة، عسير، جازان، نجران ” ، والأجزاء الجنوبية للشرقية والأجزاء الجنوبية للرياض.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ” .
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