بالفيديو.. عموري يبدأ تدريباته بالكرة بعد فترة التأهيل

ماجد محمد(صدى):

بدأ النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، لاعب نادي الهلال، تدريباته بالكرة في أعقاب خضوعه لفترة تأهيل طويلة بسبب الإصابة وإجرائه جراحة الرباط الصليبي.

يذكر أن عموري، غاب عن صفوف فريق الهلال؛ نتيجة إصابته في أكتوبر من العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تطارده للمرة الثالثة على مدار مسيرته الكروية.

و تعرض عموري، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام نادي الشباب، في المباراة التي اسُتبدل فيها عموري منذ الدقائق الأولى.