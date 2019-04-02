بالفيديو.. ” جنون الكرة ” يدفع مشجع لإخراج ” جمجمة ” جده من القبر

نواف السالم(صدى):

قرر مشجع لفريق راسينج الأرجنتيني، في الأرجنتين بأمريكا اللاتينية، وفي واقعة غريبة، الاحتفال بفوز فريقه بلقب الدوري، على طريقته الخاصة، وذلك رفقة ” جمجمة ” جده.

وقال المشجع المجنون، في تصريحات تليفزيونية، إنه قرر نبش قبر جده وإخراج جمجته، حتى يطوف بها في أنحاء شوارع العاصمة بوينوس آيريس، مضيفًا: ” سيكون فخورا بما فعلته. ”

وحصد فريق راسينج، لقب الدوري الأرجنتيني، بعد غياب 5 سنوات كاملة عن لقب البطولة، وهو ما يفسر جنون المشجع.