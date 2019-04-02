بالفيديو.. ” جنون الكرة ” يدفع مشجع لإخراج ” جمجمة ” جده من القبر
قرر مشجع لفريق راسينج الأرجنتيني، في الأرجنتين بأمريكا اللاتينية، وفي واقعة غريبة، الاحتفال بفوز فريقه بلقب الدوري، على طريقته الخاصة، وذلك رفقة ” جمجمة ” جده.
وقال المشجع المجنون، في تصريحات تليفزيونية، إنه قرر نبش قبر جده وإخراج جمجته، حتى يطوف بها في أنحاء شوارع العاصمة بوينوس آيريس، مضيفًا: ” سيكون فخورا بما فعلته. ”
وحصد فريق راسينج، لقب الدوري الأرجنتيني، بعد غياب 5 سنوات كاملة عن لقب البطولة، وهو ما يفسر جنون المشجع.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ يوم واحد
يذكرني بفريق اسمه الفقر ماتو كل اجدادهم ما شمو ولا بطوله واخترعو الدفع الرباعي وصارو ياخذون بطوله كل 30 سنه وودهم يطلعون جماجم اجدادهم عشان يفرحون معهم ببطولات الكذاب