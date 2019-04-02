بالفيديو.. شبان ينفذون مقلب مرعب في فتيات داخل ” مصعد “

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو اللحظات المثيرة التي نفذ فيها مجموعة من الشباب مقلب مضحك داخل مصعد أحد المراكز التجارية بالمدينة اللبنانية بيروت.

ونُفذ بحيث يخرج اثنان من الشباب من المصعد وهم يحملون دمى ملابس لنقلها إلى أحد محلات المركز، في الوقت الذي يبقى فيه شخصان يظهران كالدمى الثابتة داخل المصعد، حيث سيتم نقلها واحدة تلو الأخرى.

وأوضحت تقارير صحفية أن الشابان اللذان يظهران كالدمى لا يتحركان حتى يدخل أحد الأشخاص إلى المصعد، وعندها يفاجئ المتواجدين ويتحرك في اتجاههم مما يثير حالة من الرعب لديهم.

