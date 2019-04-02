” الجزيرة ” تقع في شر أعمالها وتحذف فيديو نشرته حول فتاة سعودية هاربة
وقعت قناة الجزيرة القطرية في شر أعمالها، بعدما بثَّت مقطع فيديو تدعي فيه أنه لفتاة سعودية هربت من المملكة، وذلك تحت عنوان ” قصة فتاة سعودية استطاعت الهرب من قيود أبشر ” .
وعبر هذا الفيديو، تروي إحدى الفتيات قصة هروبها من المملكة، إذ حمل العديد من الأخطاء، التي كشفت زيف ما تدعيه القناة، ما دفع الإدارة إلى حذف الفيديو.
وأوضح الفيديو، رواية فتاة قالت إنها سعودية، وهربت منذ أكثر من عامين من عائلتها، عندما كانت الأسرة في عطلة بتركيا، بعد تعطيل خاصية التتبع المتعلقة بها في برنامج “ أبشر ” ، الخاص بوزارة الداخلية.
وتتضمن الأخطاء في الفيديو، أن لهجة الفتاة قطرية وليست سعودية، بالإضافة إلى أن دخول أبشر يتم عبر رقم سري ورسالة تصل لجوال الأب، كما أنه لا يوجد ما يسمى بـ ” تعطيل خاصية التتبع ” كما هو موجود في الفيديو، إذ أن هذه الخاصية غير موجودة أساسًا.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
الله يفضحها
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ يوم واحد
قطر بجميع اجهزهتها الحكومية انقلبت
الى روضة اطفال… الله لايبلانا
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ يوم واحد
قطر بجميع اجهزهتها الحكومية انقلبت
الى روضة اطفال… الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههههههههه ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ يوم واحد
………………
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13173 ] نشر منذ يوم واحد
مرتزقة وخونة وحمير مستأجرة👍👌
qlq[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ 24 ساعة
…
لا جديد المخرج اخونجي
حسن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 ساعة
با عرب فكونا من هالأخبار عن قناة الخنزيرة بلدنا أكبر من هالشي التافه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 22 ساعة
المفروض ننسى امارة قطر واميرها وجميع قنواتها وكأنهم جميعا عير موجودين على الخريطه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 19 ساعة
قناةالجزيرة
أنسب حل لها
طائرة بدون طيار🚀🔥
كان زمان[ عدد التعليقات: 3493 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههههه
مساكين ياقطر .. القافله تسير وأنت تنبحون ..
غندورة[ عدد التعليقات: 11907 ] نشر منذ 15 ساعة
” الخنزيرة ” تقع في شر أعمالها🤣
كثيييير اللي (يفقشون) من كيسهم وبالنهاية تجي ع روسهم.
رااايق[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 14 ساعة
خلاص سقط القناع من زمان * وبان الوجه القبيح للخنزيرة ومرتزقتها ومشغليهم ****
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وكذلك تميم دلوعة ماما و أبوة العاق حمدووه الحاقد ***!!!
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وحمدوووه حرامي البنوك وسارق الأسرة **!! هههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 14 ساعة
نسيت الصهيوني عزمي بو دبه *!! ههههههههههههههههههه
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قائد المرتزقة وموجههم اللي لاعب لعبتة في الحمدين *!!