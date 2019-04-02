” الجزيرة ” تقع في شر أعمالها وتحذف فيديو نشرته حول فتاة سعودية هاربة

طلال الضوي(صدى):

وقعت قناة الجزيرة القطرية في شر أعمالها، بعدما بثَّت مقطع فيديو تدعي فيه أنه لفتاة سعودية هربت من المملكة، وذلك تحت عنوان ” قصة فتاة سعودية استطاعت الهرب من قيود أبشر ” .

وعبر هذا الفيديو، تروي إحدى الفتيات قصة هروبها من المملكة، إذ حمل العديد من الأخطاء، التي كشفت زيف ما تدعيه القناة، ما دفع الإدارة إلى حذف الفيديو.

وأوضح الفيديو، رواية فتاة قالت إنها سعودية، وهربت منذ أكثر من عامين من عائلتها، عندما كانت الأسرة في عطلة بتركيا، بعد تعطيل خاصية التتبع المتعلقة بها في برنامج “ أبشر ” ، الخاص بوزارة الداخلية.

وتتضمن الأخطاء في الفيديو، أن لهجة الفتاة قطرية وليست سعودية، بالإضافة إلى أن دخول أبشر يتم عبر رقم سري ورسالة تصل لجوال الأب، كما أنه لا يوجد ما يسمى بـ ” تعطيل خاصية التتبع ” كما هو موجود في الفيديو، إذ أن هذه الخاصية غير موجودة أساسًا.