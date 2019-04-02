بالفيديو.. أعمال التجارب الديناميكية لعربات قطار الرياض على المسار الأحمر

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أعمال التجارب الديناميكية لعربات قطار الرياض على المسار الأحمر، أمس الاثنين.

وأجريت أعمال التجارب، عند تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله.

يذكر أن عربات قطار الرياض كانت قد بدأت أولى مراحل الاختبارات التشغيلية لعربات المسار الأخضر في ديسمبر 2018، وتلاها عددٌ من تجارب الأداء للتأكد من جاهزية العربات والمسارات.

ويشمل قطار الرياض 6 خطوط للقطار، و85 محطة، وتصل تكلفته تكلفة إلى 22.5 مليار دولار، وبحسب أحدث تقرير لإدارة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض فقد بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ القطار 75%.