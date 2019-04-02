بالفيديو.. باسم ياخور يختبر آلام المخاض والولادة

دمشق(صدى):

بدا الممثل السوري باسم ياخور، خلال الحلقة الثانية من برنامج ” في Male ” ، بعفويته المعهودة وبفكره المتحرر الذي ناصر نجاح المرأة وقدَّر آلامها معاناتها، خاصة فيما يتعلق بآلام المخاض والولادة.

واختبر باسم هذه الآلام خلال الحلقة ليكون بذلك أول نجم عربي شهير يعيش أوجاع المرأة ويخوض تجربتها أثناء الإنجاب على مرأى ومسمع المشاهدين .

يذكر أن الفنان باسم ياخور يتحضر لدخول السباق الرمضاني عبر مسلسل ” الحرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق ، بالإضافة إلى خوضه تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الثانية من خلال برنامج ” أكلناها ” .