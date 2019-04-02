كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف ” معيدات ” في 6 تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن توفر وظائف ” معيدات ” في 6 تخصصات.

وأوضحت أن التخصصات هي: ” تمريض الصحة النفسية طالبات، قسم تمريض الصحة العامة تخصص تمريض صحة ومجتمع طالبات، وقسم التمريض الباطني والجراحي تخصص تمريض باطني وجراحي طالبات، وتخصص تمريض العناية الحرجة طالبات، وتخصص تمريض العناية الطارئة طالبات، وقسم تمريض الامومة والطفولة تخصص تمريض النساء والولادة طالبات، وذلك للعام الدراسي 1440/1439هــ.

واشترطت في المتقدمة أن تكون ” سعودية الجنسية، حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص بكالوريوس تمريض من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا، أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك، أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة، أن تكون المتقدمة حاصله على درجة التو فل , أو STEP أوIELTS، أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين او ما يعادله.

وأشارت إلى أنه تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم (8) غرفة رقم (811) العنوان البريدي ص.ب 24828 جدة 21551 البريد الالكتروني [email protected] اعتبارا من تاريخ 24 /7 /1440هــ حتى 23 /8 /1440هــ خلال الدوام الرسمي.