بالفيديو.. احتفال أسرة من أملج بابنتهم التي حفظت القرآن الكريم كاملًا

أملج(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، احتفال أسرة من محافظة أملج بمنطقة تبوك، بابنتهم التي حفظت القرآن الكريم كاملًا.

وتبين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فضل حفظ كتاب الله ، والتي تتضمن أن يكون حافظ القرآن من أهل الله وخاصَّته، كما يرفع القرآن حافظه، إضافة إلى رفعة القدر في الدنيا، كما أن حافظ القرآن مغبوطٌ في الدنيا والآخرة، وحافظ القرآن له الأولوية في إمامة الناس في الصلاة، و يشفع القرآن لحافظه يوم القيامة، و يرتقي في منازل الجنة، وإكرام الله لوالدي حافظ القرآن.