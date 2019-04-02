سائق يعتدي جنسيًا على طفل بعد استدراجه بحجة شراء ” حلوى “
قبضت الأجهزة الأمنية على سائق في مدينة 6 أكتوبر بمصر، بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل ” سوري الجنسية. ”
وأوضحت التحريات أنّ المتهم استدرج الطفل بحجة شراء ” حلوى ” ، واعتدى عليه جنسيا في قطعة أرض فضاء.
وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم التحفظ عليه، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
اعتدى عليه في قطعة ارض فضاء … كذا عيني عينك على المكشوف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 16 ساعة
الله المستعان
غندورة[ عدد التعليقات: 11907 ] نشر منذ 14 ساعة
بعد (إستدراجه) بحجة شراء ” حلوى “
طُرق (الإستدراج) كثيرة🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 13 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **