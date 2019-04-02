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سائق يعتدي جنسيًا على طفل بعد استدراجه بحجة شراء ” حلوى “

سائق يعتدي جنسيًا على طفل بعد استدراجه بحجة شراء ” حلوى “
القاهرة(صدى):

قبضت الأجهزة الأمنية على سائق في مدينة 6 أكتوبر بمصر، بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل ” سوري الجنسية. ”

وأوضحت التحريات أنّ المتهم استدرج الطفل بحجة شراء ” حلوى ” ، واعتدى عليه جنسيا في قطعة أرض فضاء.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم التحفظ عليه، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد

اعتدى عليه في قطعة ارض فضاء … كذا عيني عينك على المكشوف

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 11907 ] نشر منذ 14 ساعة

بعد (إستدراجه) بحجة شراء ” حلوى “
طُرق (الإستدراج) كثيرة🤔

[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 13 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله **

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