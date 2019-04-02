سائق يعتدي جنسيًا على طفل بعد استدراجه بحجة شراء ” حلوى “

القاهرة(صدى):

قبضت الأجهزة الأمنية على سائق في مدينة 6 أكتوبر بمصر، بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل ” سوري الجنسية. ”

وأوضحت التحريات أنّ المتهم استدرج الطفل بحجة شراء ” حلوى ” ، واعتدى عليه جنسيا في قطعة أرض فضاء.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم التحفظ عليه، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.