بالصور.. ” مرسيدس – بنز ” تعلن عن سيارتها السيدان ” إيه إم جي إيه 35 “

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الشركة الألمانية ” مرسيدس – بنز ” عن سيارتها السيدان ” إيه إم جي إيه 35 ” ذات الأربعة أبواب، والتي تعد في جوهرها نسخة رياضية لسيارة سيدان عادية من الفئة ” إيه ” .

وأوضحت أن السيارة تعمل بنفس المحرك المزود في ” إيه 35 ” الهاتشباك سعة 2.0 لتر ذي أربع أسطوانات بقوة 306 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض ذي سبع سرعات، ويمكن للسيارة الانطلاق من الصفر وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

يشار إلى أنه تم تجهيزها من الداخل بنظام الوسائط المتعددة من ” مرسيدس ” ، بالإضافة إلى مجموعة أدوات رقمية بالكامل وشاشة معلومات وترفيه.