انهيار خزان وجت سليمه للعمال

الأربعاء 3
أبريل
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
الحمد لله على سلامتهم
زين انهم سلموا ,,
صومعة حبوب وليس خزاناااااااااا
الله سلمهم …
safety first
اهم شيء سلامة الارواح
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ يوم واحد
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله على سلامتهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
زين انهم سلموا ,,
رابح المليون[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 10 ساعات
صومعة حبوب وليس خزاناااااااااا
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات
الله سلمهم …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 7 ساعات
safety first
اهم شيء سلامة الارواح