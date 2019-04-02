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  3. انهيار خزان وجت سليمه للعمال

انهيار خزان وجت سليمه للعمال




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ يوم واحد

يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

الحمد لله على سلامتهم

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

زين انهم سلموا ,,

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 10 ساعات

صومعة حبوب وليس خزاناااااااااا

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات

الله سلمهم …

[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 7 ساعات

safety first

اهم شيء سلامة الارواح

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