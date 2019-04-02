يوفنتوس يرغب في إيكاردي بـ 50 مليون يورو فقط

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يفكر جدياً في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، مقابل 50 مليون يورو.

وأوضحت التقارير، أن إيكاردي انخفضت قيمته السوقية بعد قلة مشاركاته هذا الموسم وكثرة مشاكله، فيما يعرف مسؤولو يوفنتوس جيداً تأزم الأوضاع بين اللاعب وإدارة ناديه، لذلك سيتقدم الفريق بعرض رسمي خلال الصيف القادم لحسم الصفقة.

الجدير بالذكر أن إدارة إنتر لا تمانع بيع إيكاردي لكنها تريد في المقابل الحصول على ديبالا في صفقة تبادلية، لذلك ستحاول إقناع نجم يوفنتوس بالقدوم إلى ميلانو بنهاية الموسم الجاري.