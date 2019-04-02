انقطاع الطمث وزيادة الوزن.. أعراض تنذر بالإصابة بـ ” النقرس ” للنساء

أميرة خالد(صدى):

تعد من أسباب الإصابة بالنقرس تراكم حمض اليوريك، حيث أن أثناء سن اليأس عند المرأة تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، مما يسبب زيادة مستوى ” اليوريك “، وإصابة النساء بالنقرس.

ومن أعراض الإصابة بالنقرس لدى النساء، الآتي:

انقطاع الطمث :دخول المرأة في مرحلة انقطاع الطمث يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالنقرس.

زيادة الوزن: الأشخاص الذين يعانون من السمنة، ينتج أجسامهم المزيد من حمض اليوريك، وتواجه الكلى لديهم صعوبة في التخلص من هذا الحمض، مما يجعل هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.

تاريخ عائلي للمرض: تظهر احتمالية إصابة الأفراد بالنقرس إذا كان هناك تاريخ عائلي ينذر باحتمالية الإصابة بالمرض.

تناول اللحوم بكثرة: داء النقرس قد يصيب أي شخص يتبع نظاما غذائيا يحتوي على نسبة كبيرة من ” البيورينات ” التي تزيد من خطر الإصابة بالنقرس، كاللحوم الحمراء والأسماك ومشروبات الصودا والمشروبات الكحولية، كل ذلك يحتوي على نسبة عالية من البيورينات.