حزب إخواني يتحالف مع المعارضة لإسقاط أردوغان في الانتخابات

طلال الضوي(صدى):

فجرت مصادر موالية لجماعة الإخوان في تركيا، مفاجأة كبرى شهدتها الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا.

وقالت المصادر، إن حزب السعادة الإسلامي المحسوب على التيار الإسلامي وجماعة الإخوان في تركيا صوّت لصالح مرشحي المعارضة في أنقرة واسطنبول وأزمير وأنطاليا، ما أدى لسقوط مرشحي حزب أردوغان.

وأوضحت المصادر، أن حزب السعادة خاض الانتخابات بمرشحين كانت فرصهم في الفوز منعدمة، من أجل تفتيت أصوات الإسلاميين، وإخلاء الساحة لمرشحي المعارضة للتفوق واكتساح الانتخابات، وهو ما حدث في أنقرة واسطنبول.

وأكدت أن جميع أعضاء الحزب في اسطنبول لم يصوتوا لصالح مرشحي حزبهم، بل صوتوا لصالح مرشح المعارضة إمام أوغلو، في مفاجأة مدوية لم يصدقها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي كان واثقا من فوز مرشحيه في تلك المدينتين الكبيرتين، وذلك وفقًا لـ ” العربية نت ” .