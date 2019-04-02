كاتبة تركية: تركيا أصبحت دولة هشة في عهد أردوغان

طلال الضوي(صدى):

أكدت الكاتبة التركية أيلة جول، أن الانتخابات المحلية التي جرت قبل يومين غير عادلة إلى حد كبير؛ نظرًا لسيطرة الحكومة شبه الكاملة على وسائل الإعلام، حيث كانت النتيجة متوقعة بفوز حزب أردوغان.

وأوضحت الكاتبة في مقال لها، أن تركيا شهدت تحت حكم حزب العدالة والتنمية تراجعًا ديمقراطيًا واضحًا، لتصبح الآن دولة هشة، مشيرة إلى أن أردوغان الذي حاول أن يصور نفسه صوتًا للفقراء، انهزم يوم الأحد في حوالي 1000 بلدة و81 مدينة، اختار فيها الناخبون رؤساء البلديات في تركيا الجديدة.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية وحليفه من حزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة قد حصل على 51.6 % من إجمالي الأصوات، لكنه خسر السباقات البلدية في أكبر ثلاث مدن في تركيا – إسطنبول وأنقرة وإزمير – أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض.