تعليم الباحة يعلن تمديد فترة التقدم لوظائف المستخدمين وبند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، تمديد فترة استقبال ملفات الراغبين والراغبات في التقدم لشغل (42) وظيفة التي أعلنت عنها الإدارة سابقا على لائحة بند الأجور والمستخدمين ” سائق، حارس، مراسل، ومراسلة ” ، حتى يوم الخميس 6 / 8 / 1440 هـ نظرا لشغور عدد ” 45 ” وظيفة عن المتقاعدين ممن كانوا يعملون على لائحة المستخدمين وبند العمال ليصبح عدد الوظائف المعلن عنها ” 87 ” وظيفة.

ودعا مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ علي صالح الغامدي من تنطبق عليهم الشروط من هنـــا الذين لم يسبق لهم التقدم على الوظائف المعلنة سابقا التوجه لإدارة الموارد البشرية للبنين والبنات المبينة عبر الرابط لتقديم الملفات التأكد من الوثائق المرفقة في الملفات ومدى تحقق الشروط والضوابط المعلنة عنها.