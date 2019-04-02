رئيس اتحاد الكرة الألماني يستعد للاستقالة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد غريندل، يعتزم الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك بالتزامن مع الانتقادات المتزايدة الموجهة ضد غريندل بشأن مبالغ مالية تلقاها من شركة تابعة للاتحاد الألماني.

يشار إلى أن اتحاد الكرة الألماني، لم يصدر تأكيد أو نفي حتى الآن حول الأمر.

ونفى غريندل، الذي يرأس الاتحاد منذ أبريل 2016، وجود أي سرية بشأن دخل إضافي قيمته نحو 78 ألف يورو (87 ألف و300 دولار) يتقاضاه نظير عمله بمنصب رئيس المجلس الإشرافي بالشركة التابعة للاتحاد.